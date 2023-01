CURIOSITÀ La Spada Laser di Star Wars esisterà davvero Sarà in vendita nel Walt Disney World Resort una riproduzione molto simile a quella protagonista della celebre saga

La Spada Laser di Star Wars esisterà davvero.

Cosa si intende per "Raggio Laser" esattamente? Con laser si intende un dispositivo che emette un raggio di luce uniforme attraverso un processo di amplificazione ottica. Esistono molti tipi di laser, compreso i laser a gas, i laser a fibra, i laser allo stato solido, i laser a coloranti, i laser a diodi e i laser a eccimeri e quelli di guerre stellari.

Ora i più addentro potrebbero storcere il naso dicendo che un raggio laser, essendo di per se infinito, non lo puoi “intrappolare” in un oggetto di un metro circa di lunghezza, ma in Star Wars tutto è possibile e anche le spade laser degli jedi trovano motivo di esitere. Nella realtà se ne vedono girare parecchie tra le mani dei bambini che le brandiscono come hanno visto fare nei vari film della saga.

Fino ad oggi erano tubi rudimentali di plasticaccia colorata,ma dall’anno prossimo verrà messa sul mercato una (finta) spada laser davvero molto simile a quella protagonista della celebre saga. In principio la si potrà trovare solo allo “Star Wars: Galactic Starcruiser Hotel” all'interno del Walt Disney World Resort in Florida, se proprio volete sguainarla…

