La Spagna vieta il fumo in spiaggia

La Spagna vieta il fumo in tutte le spiagge.









Fino a fine dicembre nella penisola iberica era ristretto ad alcune zone come le spiagge di Barcellona e quelle delle Canarie. Dal 23 dicembre scorso sono cambiate le cose con l'entrata in vigore del divieto di fumo nelle spiagge di tutto il territorio nazionale. A dare una spinta significativa all'entrata in vigore del provvedimento una petizione che ha raccolto 283.000 firme trovando anche un consenso molto ampio. Secondo alcuni studi le sigarette sono infatti tra gli elementi che inquinano maggiormente le spiagge: contaminano gli ecosistemi e rischiano di essere ingeriti dalla fauna marina oltre ad essere di smaltimento difficile per il pianeta se disperse nell'ambiente. Chi non rispetta il divieto di fumo rischia 2.000 euro di multa. In Italia il divieto di fumo in spiaggia esiste solo in alcune zone, sulle coste sarde, ad esempio, mentre in Francia è vietato fumare lungo la Costa Azzurra e nelle spiagge della Corsica.