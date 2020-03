ATTUALITÀ La speranza nella foto di un neonato: "Più forte di tutto c'è la vita!" Ci sarà un giorno nuovo di zecca per tutti

La speranza nella foto di un neonato: "Più forte di tutto c'è la vita!".

Arriva dall' Ospedale Niguarda di Milano, la foto che in questi momenti difficili per tutti è diventata fonte di speranza: ritrae un neonato con il pannilino su cui è stato disegnato un arcobaleno.

“Più forte di tutto c’è la vita! Benvenuti a tutti i bimbi che stanno nascendo in questi giorni difficili... Siete la prova che la vita non si ferma”, con queste poche righe viene accompagnata l'immagine in un post sulla pagina Facebook dell’ospedale.

Un augurio che fa bene a tutti e che sicuramente deve spingerci a non mollare. Come vediamo la vita va avanti e ogni giorno, soprattutto in questo periodo, ci chiede di rinascere. Facciamo si che il nostro impegno nel rispettare le indicazioni possa creare un giorno nuovo di zecca per tutti!





I più letti della settimana: