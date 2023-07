La spiaggia gentile d'Italia

Elementi fondamentali sono gentilezza, accoglienza, etica e rispetto dell'ambiente. Grazie a questi valori il Singita di Fregene diventa la prima spiaggia gentile d'Italia.

Di questo lido se ne parla da qualche giorno per il saluto al sole con il gong durante il tramonto.

Singita ha aderito al Movimento Italia Gentile nato nel 2020 e alla sua espressione internazionale, l'International Kindness Movement, fondato dal biologo naturalista Daniel Lumera e promosso dall'organizzazione di volontariato My Life Design.

Gli obiettivi primari sono: diffondere il valore universale della gentilezza, trasformandolo in progetti concreti ad alto impatto sociale per le comunità e i territori in tutto il mondo.

Il Singita è stato premiato perché tratta ogni diversità come una risorsa preziosa e punta giorno dopo giorno a creare un lavoro focalizzato sulle persone, dove ognuno è ispirato a dare il meglio di sé.