La sposa un po' brilla si diletta con il Baseball...lo sposo ne fa le spese.

Quale modo migliore di iniziare la vita matrimoniale facendo due lanci a baseball il giorno del matrimonio? E' quello che hanno pensato anche Sarah e Matt Chesterfield volendo dare un tocco giocoso all'inizio della loro nuova vita insieme da marito e moglie. Sarah, un po’ brilla, ha voluto improvvisare una battuta in stile giocatore di baseball, con tanto di lancio della pallina da baseball. Lei in posizione con ben salda in mano la mazza pronta a colpire. E infatti pallina colpita!!! Solo che ha preso lo sposo nelle parti intime e l’uomo si è accasciato a terra per il dolore.

Video subito postato sui social...ovviamente! Non é la prima volta che le cronache ci riportano di un matrimonio che prende una piega diversa dal protocollo previsto, vuoi perché la sposa, cosa insolita, ha alzato un po’ troppo il gomito o, cosa già più frequente, perché uno degli invitati ha fatto qualche commento inopportuno sull’abito nuziale e quello che dovrebbe coprire. Ma quello di Sarah e Matt sta già passando alla storia per essere uno dei più cliccati sui social, pensate che il loro video ha raccolto più di 449.000 views ed diventato subito virale.

