CURIOSITÀ La stampa-tatuaggi, il collare che fa parlare il cane ed altre stranezze Ecco alcune delle novità più curiose del CES di Las Vegas

E' la mostra dell'elettronica più grande al mondo. E' il CES, acronimo che significa Consumer Electronics Show, che si tiene ogni inizio anno a Las Vegas. Al grido di "Il futuro è dietro l'angolo" è l'occasione per migliaia di aziende al mondo, anche della penisola italiana, di presentare novità tecnologiche che spaziano in ogni campo. Spesso curiosissime, a volte improbabili, davvero utili? Vediamone 5:

La stampa-tatuaggi. Si chiama Prinker e funziona così: dallo smartphone si manda l'immagine, poi si appoggia Prinker sulla parte del corpo che si vuole decorare e voilà, il tatuaggio è fatto. Sono temporary-tattoos che sì sono resistenti all'acqua, ma che possono anche essere lavati via con un po' di detergente. Al massimo durano 36 ore.

Sono tantissimi i robots presenti al CES. Tra questi c'è un modello della Pollen Robotics che sa giocare a ...TRIS! Ed ovviamente vince a man bassa contro i poveri umani che osano sfidarlo. Non pensate starebbe bene in un episodio di Star Wars?

Si chiama Inupathy: è un collare elettronico in grado di analizzare il battito cardiaco del vostro cane, e poi tradurlo in "emozioni". Collare verde: benessere; rosso: agitazione; e così via. Ma diciamoci la verità: forse non c'è bisogno di una collare smart da 350 euro per capire il nostro cane!

Mai più senza con l'Y-Brush. Basta con lo spazzolino da denti, manuale o non. Ecco la versione 3.0, che si chiama così per la forma appunto ad ypsilon. Pulisce tutti i denti in un sol colpo in appena 10 secondi. Lo voglio!

Sonni tranquilli e niente cervicale se possedete un Motion Pillow. Questo cuscino elettronico è in grado di modificare la propria forma e durezza, per accontentarvi nelle vostre abitudini notturne e regalarvi un vero sonno ristoratore.

Per chiudere in bellezza (per la serie "Mai più senza") ecco Qoobo, il gatto-cuscino robotico. Se lo accarezzi fa le fusa come un gatto vero e scodinzola felice! Fortunatamente non graffia, poichè non ha le zampe!





p.s. E' già sul mercato, per fosse interessato

