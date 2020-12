CURIOSITÀ La Stella di Natale 2020 Il rarissimo fenomeno celeste nei cieli di Natale il 21 Dicembre

La Stella di Natale 2020.

Non manca molto a quello che possiamo definire l'evento celeste del Natale, infatti il prossimo 21 dicembre, alzando gli occhi per guardare il cielo dopo il tramonto, o per i più attrezzati, puntando il telescopio in direzione sud-ovest, si potrà ammirare la rarissima Stella di Natale. Genericamente gli viene dato il nome di stella, ma in realtà si tratta di un fenomeno astronomico che consiste nella congiunzione di due pianeti, Saturno e Giove, che sovrapponendosi, sembrano formare un unico punto super luminoso. La "stella" o fenomeno che dir si voglia, resterà visibile da ogni parte della terra e per l'intero mese, ma sarà in concomitanza con il solstizio d'inverno che raggiungerà la sua massima visibilità. Il fenomeno si verifica solo ogni 20 anni, ma in questo Natale 2020 a renderlo ancor più straordinario sarà la posizione della Terra, che farà sembrare i due pianeti ancora più vicini. Pensate che un allineamento simile è stato osservato nel Medioevo, esattamente il 4 marzo 1226, cioè quasi 800 anni fa. Lo ha rivelato Patrick Hartigan, astronomo della Rice University intervistato da Forbes.

Ovviamente si tratta soltanto di una questione di prospettiva, ma lo spettacolo celeste sarà davvero imperdibile.









(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});







I più letti della settimana: