La storia del Rainbow Village

Ci sono persone che riescono a compiere imprese straordinarie.









Vi raccontiamo la storia di Huang Yung Fu. 14 anni fa questo ex militare taiwanese di 84 anni dipinse un' intero villaggio evitando che fosse demolito. Oggi ha 98 anni è un pittore che vive ancora li a “Rainbow Village”, grappolo di case a Taiwan che è diventata una notissima località visitata da tantissimi turisti ogni anno. Raimbow è un'opera d'arte a cielo aperto dove animali e figure umane dipinti sui muri colorano questo dedalo di case che Huang ancora cura amorevolmente. In una intervista ha raccontato di aver iniziato a dipingere per ingannare la noia. In origina questo villaggio era nato come complesso di case destinate ai militari.