CURIOSITÀ La storia del Rainbow Village Un ex militare ha salvato dalla demolizione dipingendo interamente un villaggio che oggi è diventato una delle maggiori attrazioni di Taiwan

La storia del Rainbow Village.

Ci sono persone che riescono a compiere imprese straordinarie.





[Banner_Google_ADS]





Vi raccontiamo la storia di Huang Yung Fu. 14 anni fa questo ex militare taiwanese di 84 anni dipinse un' intero villaggio evitando che fosse demolito. Oggi ha 98 anni è un pittore che vive ancora li a “Rainbow Village”, grappolo di case a Taiwan che è diventata una notissima località visitata da tantissimi turisti ogni anno. Raimbow è un'opera d'arte a cielo aperto dove animali e figure umane dipinti sui muri colorano questo dedalo di case che Huang ancora cura amorevolmente. In una intervista ha raccontato di aver iniziato a dipingere per ingannare la noia. In origina questo villaggio era nato come complesso di case destinate ai militari.



I più letti della settimana: