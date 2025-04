CURIOSITÀ La storia di Daniele 22 anni di Rimini combatte quotidianamente l'inciviltà dei mozziconi di sigaretta gettati a terra

La storia di Daniele.

Si chiama Daniele Benzi ha 22 anni abita a Rimini con una passione per la musica rap e la scrittura di saggi psicologici, ha deciso di affrontare uno dei simboli più evidenti dell’inciviltà quotidiana: i mozziconi di sigaretta gettati a terra.

In soli due mesi, armato di guanti, scatole da scarpe e tanta determinazione insieme alla sua inseparabile cagnolina Luna, ha raccolto 21.500 mozziconi per le strade di Rimini, dimostrando come un piccolo gesto individuale possa avere un grande impatto collettivo.

Tutto è iniziato con una passeggiata con Luna, un incrocio tra labrador e maremmano, lo scorso 4 febbraio quando si è ritrovato di fronte all’ennesima distesa di mozziconi. Lì ha capito che doveva fare qualcosa.

Così da quel giorno ogni uscita tra i parchi e i marciapiedi del quartiere Ina Casa e zone limitrofe come Villaggio Azzurro e Marina Centro è diventata anche un’operazione di pulizia urbana. Con una costanza sorprendente, Daniele ha raccolto mozziconi ogni giorno, arrivando a un picco record.

Una volta, infatti, è riuscito a portare a casa 980 mozziconi, raccolti perlustrando la zona del Villaggio Azzurro. I mozziconi, dopo essere stati raccolti nelle scatole, venivano poi contati e svuotati in cinque grossi sacchi. Ora sono tutti sul balcone di casa sua fino ad essere arrivati, al momento in cui vi scriviamo, a oltre 21.500 sigarette.

