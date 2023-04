CURIOSITÀ La storia di Franca 75 anni, romana con la passione per le camminate ha realizzato il suo sogno, fare il "Cammino di Santiago"

La storia di Franca.

Tra le storie che hanno come protagoniste persone straordinarie c'è quella di Franca Panella, settantaquattrenne di Roma, la sua grande passione è camminare.

Ha più volte percorso tratti della Via Francigena, ma aveva un sogno: affrontare il celebre Cammino di Santiago, un’esperienza fatta da milioni di pellegrini in grado di segnare profondamente chi la intraprende.

Aveva programmato la partenza e acquistato anche i biglietti aerei per settembre ma ha dovuto rinunciare per questioni di salute. I tentativi falliti sono stati in realtà un paio, lei non si è arresa e così a Marzo scorso, sentendosi in forze è riuscita a partire.

Franca si sentiva rassicurata anche dal fatto che visto il periodo era quello pasquale, magari avrebbe incontrato anche altri pellegrini per camminare in compagnia, invece a parte rari casi è stata quasi sempre sola per 312 km percorsi in 14 giorni di cui esiste un ampio servizio fotografico in rete. In questo suo viaggio ha avuto sempre un angelo custode con lei, sua figlia che l'ha sempre seguita attraverso il Gps. Missione compiuta !



