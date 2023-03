La storia di "I Say a Little Prayer"

Ci sono canzoni come "I Say a Little Prayer" che diventano così famose da radicarsi nella nostra cultura, ma molto spesso ne dimentichiamo la storia. La versione più nota di questo brano è sicuramente quella di Aretha Franklin, fu scritta da Burt Bacharach e Hal David nel 1967 ed era l’opener di The Windows Of The World, un meraviglioso album di Dionne Warwick.

Era poi il 1997, quando grazie all'interpretazione di Diana King, raggiunse il picco di popolarità entrando a far parte della colonna sonora del film-commedia "Il matrimonio del mio migliore amico" con Julia Roberts e Cameron Diaz. Per scoprire altre curiosità, ascolta il reloaded!