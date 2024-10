CURIOSITÀ La storia di Isabella Una nonnina pluricentenaria gira il mondo in compagnia di suo nipote

La storia di Isabella.

Una vita intensa e una longevità fuori dal comune a dir poco, Isabella è nata prima che scoppiasse la Prima Guerra mondiale, quindi di guerre ne ha fatte due, ha attraversato anche tre epidemie e ha visto il pontificato di 10 Papi.



Questa intraprendente pluricentenaria continua a girare il mondo, e conferma che non esiste un età per girare il mondo. Si chiama Isabella Pelà e ha 110 annI.

Si fa accompagnare dal nipote Alberto, avvocato e giurista d’impresa, che segue nelle sue trasferte per lavoro. Con lui ha visitato Dubai, Bangkok, Praga e Venezia, che era il suo grande sogno.

Durante l’inverno però poiché il freddo potrebbe farle male, visto che soffre di bronchiectasia, si trasferisce a Phuket, in Thailandia. per evitare problemi di salute legati al freddo, Isabella attribuisce la sua longevità alla volontà del Signore ed essendo una fervente cattolica, va sempre a messa la domenica, ovunque si trovi e in Thailandia ha trovato, grazie al nipote, una chiesa che la celebra in italiano.

Le piace anche il buon cibo, in particolare i tortellini e le tagliatelle e le mangia anche in Thailandia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: