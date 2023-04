La storia di Jack the green

Tra le feste pagane di benvenuto alla primavera che si celebrano in giro per il mondo, in alcune città inglesi, e in particolare a Hastings, il primo maggio è possibile imbattersi nel curioso personaggio Jack in the Green, che sfila per le strade insieme ai suoi fidati accompagnatori.

L'”Uomo Verde” che ha il primato di più famoso è probabilmente quello di Hastings, una cittadina dell’East Sussex che è il protagonista dell’attesissimo evento annuale che si chiama “Hastings Traditional Jack in the Green”.

Durante questa festa vengono organizzati balli, concerti e spettacoli, ma l’evento più atteso è senza dubbio la sfilata del primo maggio per le strade del centro storico, guidata da Jack completamente ricoperto di foglie e con una corona di fiori in testa.

Con lui al suo fianco ci sono i suoi immancabili accompagnatori tra cui si distinguono i dispettosi Bogies. Altrettanto suggestivo è il grande finale a West Hill, quando Jack viene privato delle foglie per liberare lo spirito dell’estate.

Si dice che prendere una di queste foglie porti fortuna per tutto l’anno