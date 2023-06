La storia che vi raccontiamo oggi è un'avventura tenace che narra la vicenda di un uomo che ha fatto un percorso di studio davvero importante. E' la storia di Rocco Verì, abruzzese di San Vito Chietino, un laureato da record.

Arrivato a 92 anni, che ha festeggiato lo scorso 8 giugno, ha infatti conseguito la laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari, entrando di fatto nella storia dell'Ateneo fiorentino. Nessuno studente all'Università di Firenze aveva mai raggiunto un traguardo alla stessa età.

Il suo non è certo il primo titolo conseguito, anzi. La sua prima laurea in Scienze agrarie è arrivata nel 1961, la seconda in Agricoltura tropicale nel 1998. Poi quella in Produzione animale a indirizzo tropicale nel 2004 e la quarta in Viticoltura ed enologia nel 2011 tutte conseguite nello stesso Ateneo, gli esami sostenuti complessivamente sono stati 114.

Ma i suoi non sono solo numeri, è un percorso bellissimo e straordinario dove ha trionfato il suo amore per la conoscenza che lo ha portato a trascorrere 14 anni in Africa e ad insegnare nella scuola pubblica.

Lo studio ha raccontato Rocco è stata anche una terapia che lo ha sostenuto nel dolore per la scomparsa della moglie.