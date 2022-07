CURIOSITÀ La storia di Thompson Il suo nome è Thompson Vitor, giovane brasiliano e con la forza della sua motivazione è arrivato a realizzare il suo sogno, ovvero: frequentare l’università.

La storia di Thompson.

Lettura 1'

Potremmo definirlo “eroe dei tempi moderni”. Il suo nome è Thompson Vitor, giovane brasiliano e con la forza della sua motivazione è arrivato a realizzare il suo sogno, ovvero: frequentare l’università. Originario di un piccolo paesino nei pressi della città di Natal, Thompson è cresciuto in una famiglia umile con pochissime possibilità economiche. Per permettergli di superare l’esame di ammissione al liceo e poi la maturità, la madre ha recuperato vecchi libri dall’immondizia, non potendo permettersi di comprarli.

[Banner_Google_ADS]

È da questi che suo figlio ha studiato e si è formato, eccellendo tra gli altri studenti. Nel 2015 Thompson ha superato l’esame per accedere all’Istituto Federale di Educazione, Scienza e Tecnologia del Rio Grande do Norte (IFRN) con il miglior voto tra tutti i candidati. Poi una borsa di studio e così Thompson Vitor ha lasciato il suo Brasile. I suoi genitori lo hanno sempre supportato ma, preoccupati per ciò che il futuro avrebbe potuto offrirgli, hanno cercato di convincere il ragazzo a trovare prima di tutto un lavoro. Le sue idee, però, a quanto pare erano ben altre.



Audio Gallery



I più letti della settimana: