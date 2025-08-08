Nel cuore della Val Brembana, la piccola frazione di Tagliata a Costa Serina si è trasformata per una sera in un vero e proprio monumento alla lettura.

Con appena due abitanti fissi durante l’anno, questo minuscolo borgo è diventato protagonista di un’iniziativa originale e poetica: 3.000 libri stesi lungo la via principale, lunga 45 metri.

Il progetto, intitolato “Una strada di libri”, è stato ideato dal giornalista Giovanni Cortinovis, che ha dato vita anche alla biblioteca estiva di Tagliata, inaugurata nel 2024 e già molto frequentata da villeggianti e amanti della lettura.

I volumi esposti per terra arrivano proprio da questa raccolta e sono stati disposti in modo da trasformare la strada in un percorso simbolico, dove ogni passo diventa un viaggio tra pagine, racconti e saperi.

L’idea nasce da una riflessione semplice ma potente: chi legge avanza, cambia, scopre. In questo caso, la metafora del cammino si è fatta concreta, anche se per una sera la strada non era percorribile fisicamente.

Il messaggio, però, è chiaro: la conoscenza si costruisce camminando tra le parole.







