MUSICA La strana coppia Britney Spears torna e lo fa alla grande con un partner d'eccezione: Sir Elton John

La strana coppia.

Il riferimento al celebre film "La Strana Coppia", con Jack Lemmon e Walter Matthau forse è leggermente forzato. Pensandoci però, fino a qualche tempo fa accostare la cantante di "Baby One More Time", Britney Spears, a Sir Elton John, suonava strano. Invece è realtà. La notizia era nell'aria ed è stata confermata da diversi media. La tanto chiacchierata, per via delle sue vicende personali extra musicali, popstar americana sta lavorando per il suo ritorno sulla scena internazionale e lo sta facendo alla grande. I due si stanno preparando per un duetto, canteranno "Tiny Dancer", grande successo del musicista britannico targata 1971.

Anche l'uscita pare sia già stata programmata, e dovrebbe avvenire nel giro di un mese. Britney non ha mai nascosto di essere una fan sfegatata di Elton, e visto che la proposta di fare coppia pare sia partita proprio dal cantautore inglese, se ne è guardata bene dal rifiutare. Per la Spears sarà il primo singolo dopo 6 anni, che arriva alla fine della custodia paterna e il recente matrimonio con Sam Asghari. In molti già scommettono che sarà il disco dell'estate. Curiosa anche la circostanza che ha visto la Spears paparazzata con l'attore Taron Egerton, proprio l'Elton John del biopic Rocketman.

Dopo le foto con la copia del cantante si è chiusa in sala d'incisione con l'originale Sir della canzone inglese....e brava Britney





















