La strana coppia: Achille Lauro e Joe Bastianich

Dopo che Mara Maiochi, Manuel Agnelli e Fedez hanno rinunciato al ruolo di giudici di X Factor, si comincia a parlare dei sostituti. Ed ecco i primi rumors... ad essere "nominati, per usare un termine usato in un altro format tv, sarebbero Achille Lauro e Joe Bastianich . Lauro sta indubbiamente vivendo un momento di grande visibilità e successo dopo la sua partecipazione a San Remo....certo che come talent scout, non conoscendolo da questo punto di vista, ci lascia un pò dubbiosi, magari ci potrebbe sorprendere. Bastianich lo conosciamo, scontroso, deciso, un grande professionista del settore cooking, grande appassionato di musica e lui stesso musicista, potrebbe essere davvero una bella novità...ne manca ancora uno...chissà su chi ricadrà la scelta. In attesa di una conferma ufficiale, Lauro intanto ha sospeso il tour. Anche sulla presenza di Lodo c'è ancora qualche riserbo.