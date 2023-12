CURIOSITÀ La strategia dei pinguini Una ricerca sui pinguini racconta come riescano a dormire 11 ore al giorno suddivise in microsonni

La strategia dei pinguini.

Per tutti quelli che sono in debito di riposo possiamo suggerirvi una strategia per dormire 11 ore al giorno ma in un modo singolare facendo microsonni di appena 4 secondi.

E' quello che fanno alcuni pinguini, i Pigoscelidi antartici, che per rimanere sempre vigili e difendere il proprio nido si addormentano solo per pochi istanti, ma migliaia di volte al giorno.

Il sonno è un’attività onnipresente nel mondo animale, necessaria a ristabilire alcuni equilibri biochimici interni ma, di contro, espone chi dorme a una quasi completa perdita del controllo di quel che avviene attorno.

Durante il sonno la risposta agli stimoli esterni si riduce infatti notevolmente, rendendo l’animale più vulnerabile ai predatori.

Per limitare questo problema, molti animali adottano la strategia di sonni piuttosto brevi e distribuiti nel corso della giornata.



