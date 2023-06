La Superluna del Cervo

Un'altra super luna da osservare all'orizzonte stiamo parlando della splendida Luna del Cervo. Si tratta della prima luna piena dell' estate una Superluna, particolarmente brillante.

Sarà prossima al perigeo, che ricordiamo si tratta della minima distanza dal nostro pianeta, quindi il disco potrebbe apparire ai nostri occhi più grande del solito. La definizione di Superluna non è mai stata confermata dall’International Astronomic Union, quindi resta qualcosa di “non ufficiale”.

Superluna si intende ormai quello che scriveva l’astrologo Richard Nolle nel 1979, secondo cui una luna piena o luna nuova è “super” se arriva ad almeno al 90% del suo massimo perigeo possibile. In altre parole, una Superluna è una luna che dista dalla Terra non più di 361.885 km, misurata dai centri dei due corpi celesti. Quella del 3 luglio sarà a 361.934 km.

Il nome di questa luna piena arriva dalla tradizione americana in quanto di solito a luglio spuntano le nuove corna dei cervi. Tuttavia, è anche nota come Luna piena dei temporali, che in questa stagione tendevano a essere più frequenti.