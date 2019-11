La tazza dei pigri, quelli veri

Cosa c'è di meglio nel freddo dell'inverno, che gustare una tazza fumante di cioccolata o se preferite di the? Ma quando si pensa e si pianifica queste leccornie invernali che riaccendono il buon umore si tende a pensare a tutto il contornoche renda il momento magico. A tutto tranne al maledetto cucchiaio o cucchiaino che mai si trova a portata di mano, per mescolare lo zucchero o amalgamare meglio la bevanda. E quanto è pesante doversi alzare per andare a prenederlo.....Ma da oggi tutto questo diventerà solo un ricordo grazie alla "Tazza che si automescola" e pensate ai vantaggi solo in ufficio, si chiama Self stirring mug posizionato sul manicoinventata proprio per renderci più comoda la vita o costruire dei pigri. Il suo uso è semplicissimo e di una praticità disarmante, infatti è dotata di un pulsante posizionato sul manico della stessa, che una volta premuto mette in azione un vortice che agita in maniera circolare la vostra bevanda mescolandola in maniera immediata e perfetta. La misura è quella della classica mug, 350 ml ed ha anche un coperchio con il foro, per bere in viaggio o durante uno spostamento. il prezzo per dimenticare definitivamente il cucchiaio è di 17 € ed è già disponibile su internet.

Il cassetto delle posate non sarà mai più quello di prima....