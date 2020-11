La Testuggine scontrosa

Lei risponde al nome di "Terry" e vive e nuota al largo di "Lady Elliot Island" nel Queensland, in Australia. Mark nuotava proprio in quel tratto di mare e scattava fotografie subacquee, quando se l'è trovata di fronte. Così nasce la storia dello scatto che ha vinto il primo premio al "Comedy Wildlife Photography Awards 2020", un premio di fotografia molto prestigioso nel mondo. La foto di Mark Fitzpatrick, questo il nome per esteso è stata scelta tra 7mila scatti, di cui 42 finalisti ed è stata “una delle preferite dai giudici”. Come premio il fotografo ha vinto una fotocamera Nikon, un safari a Masai Mara, in Kenya e anche una borsa fotografica Think Tank. Ma è ora di svelarvi un segreto, i due protagonisti della fotografia sono un uomo, Mark appunto, e una "Tartaruga" Terry. Esemplare di tartaruga come quelle in mezzo alle quali nuotava prima di incontrare lei. La particolarità di questa foto è proprio la posa che ha assunto Terry al momento dello scatto, infatti non avendo gradito l'incontro con il fotografo non ha perso tempo a spiegarsi esibendosi nel gesto del dito medio. Ora non pensiamo che il gestaccio sia intenzionale, ma anche l’espressione della testuggine non sembra amichevole. Pur sapendo che di stranezze nel regno animale se ne sentano parecchie e specialmente in terra australiana, il dito medio di Terry non è ovviamente un gestaccio canzonatorio: il fotografo ha "semplicemente" catturato in tempo l'istante in cui la pinna della tartaruga si sta tirando indietro mentre nuota verso la telecamera.





L'effetto è esilarante: Terry che manda a quel paese il fotografo.















