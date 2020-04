CURIOSITÀ La "Trap Challenge" di Tiziano Ferro: musica da quarantena #mytrapchallenge

La "Trap Challenge" di Tiziano Ferro: musica da quarantena.

Anche Tiziano Ferro decide di lanciare una social challenge dedicata alla musica e lo fa cantando una strofa rivisitata di "Bando", la hit della giovanissima Anna Pepe, per raccontare la sua quarantena in isolamento a Los Angeles.

“Ci vediamo nel bando, sopra il Booster, quello Roberto (con tag di Roberto Casalino, ndr) io La sfera con Boombox / Già l’ho scritto in chat, avverti tutti, ci vediamo alle 6 su FaceTime / Bando sopra il Booster, ed io rinchiuso in casa mi sento un bluesman / Come il 96 ‘I’m a Scatman’, L.A. le 9 e lì le 5 attiva Skype”.



Nel suo messaggio dice: “Il trap è la musica di come stai nel minuto in cui lo fai”. Infatti si chiama #mytrapchallenge ed è una sfida aperta a tutti.





