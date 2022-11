La vacanza veramente green

Provate a pensare ad un Hotel e ad una centrale idroelettrica centenaria ancora in grado di produrre energia “pulita” e che quest’ultima possa soddisfare il fabbisogno della struttura arroccata sulle montagne del Trentino. È ciò che accade al Hotel Zanella, al interno del Parco Nazionale dello Stelvio. La struttura alberghiera ospita al suo interno una piccola centrale idroelettrica che ha ben 113 anni: essa rende indipendente l’albergo dal punto di vista energetico, e permette addirittura di immettere sul mercato il surplus dell’energia prodotta.

Ma non solo: l’hotel è inserito anche nel progetto Pejo Plastic Free, che ha reso la ski area di Pejo il primo comprensorio sciistico al mondo libero dalla plastica monouso. In definitiva il luogo perfetto per chi ama la montagna ma ha anche a cuore il rispetto per l’ambiente e la natura, e per chi vuole concedersi qualche giorno di relax nella splendida Val di Sole con la consapevolezza che il proprio impatto ambientale è ridotto al minimo. Il turismo consapevole è sempre più diffuso e sempre più persone considerano il rispetto per la natura un elemento fondamentale quando si sceglie la meta per le proprie vacanze, il mezzo di trasporto con cui spostarsi e, non da ultimo, la struttura alberghiera in cui pernottare.