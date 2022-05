CINEMA La Valchiria di Northman è sotto trattamento ortodontico Il nuovo film di Robert Eggers sta già facendo discutere per un particolare: l'apparecchio ai denti

La Valchiria di Northman è sotto trattamento ortodontico.

Robert Eggers è un famoso regista, sceneggiatore e scenografo statunitense di 39 anni che ha iniziato la sua carriera professionale nel teatro sperimentale e classico nel centro di New York. Nel 2021 ha dato il primo ciak de "The Northman", un lungometraggio scritto con il poeta islandese Sjón e ambientato nell'Islanda del X secolo e liberamente basato sulla leggenda scandinava di Amleth. Scritta nel XII secolo da Saxo Grammaticus, il racconto segue le vicende di un giovane principe vichingo che parte alla ricerca di vendetta per il padre assassinato, il re Aurvandil War-Raven, per salvare sua madre la regina Gudrún e per uccidere suo zio Fjölnir. Nella pellicola i protagonisti sono impersonati da attori del calibro di Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Claes Bang e Ethan Hawke. Nel trailer diffuso dallo scorso dicembre però, nel primissimo piano della Valchiria, non si poteva ignorare qualcosa sui denti della protagonista.

Una cosa che decisamente appariva da subito come anacronistica: un apparecchio ortodontico. Robert Eggers è da sempre un autore che predilige rappresentare i periodi storici nei minimi particolari, lascia dunque quantomeno basiti pensare che in The Northman, ambientato nel X secolo, potesse esserci stato una svista così clamorosa. Poi la storia del cinema ci ha regalato diverse chicche fuori tema come la comparsa con l'orologio di "Quo Vadis", per arrivare ai furgoni all'orizzonte del duello finale di "Per Qualche Dollaro in Più", ma questa è in primo piano.

[Banner_Google_ADS]



Comunque a mettere chiarezza ci ha pensato lo stesso Eggers in una intervista concessa alla rivista GQ dove alla domanda specifica postagli dalla giornalista Gabriella Paiella il regista di The Northman ha risposto: "La Valchiria non indossa l'apparecchio. Molti teschi vichinghi sono stati scavati con scanalature orizzontali scolpite nei denti: attualmente la teoria più attendibile è che quei solchi fossero riempiti di smalto colorato e che lo facevano per sembrare "cool". Noi abbiamo scelto il nero, forse avremmo dovuto scegliere il blu o qualcosa del genere. C'è stato un famoso re vichingo chiamato Harald Bluetooth: forse è stato chiamato così proprio per questo particolare ornamento dentale."

Caso chiuso?....Secolo che vai, carie che trovi no?





I più letti della settimana: