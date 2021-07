SPORT La vera protagonista degli Europei di calcio è una minicar radiocomandata Il modellino firmato Volkswagen con il compito di portare il pallone della partita fino a centrocampo

La vera protagonista degli Europei di calcio è una minicar radiocomandata.

Ha fatto il suo esordio proprio a Roma nello Stadio Olimpico della capitale italiana per la gara di apertura di questi Europei di calcio targati però 2020. Gara che vedeva di fronte Italia e Turchia. Dapprima la cerimonia di apertura, che ormai precede sempre queste manifestazioni di alto profilo siano mondiali o europee. All’ingresso delle squadre ai tifosi non sarà sfuggito che l’arbitro non aveva in mano come al solito il pallone della gara.





Squadre schierate per il saluto agli spalti, poi gli inni nazionali, quindi il lancio della monetina e finalmente compare lei, la minicar della Volkswagen con il pallone sopra, che si dirige verso centrocampo. Cosa che si è ripetuta per tutte le gare dell’europeo, la casa automobilistica tedesca è lo sponsor della manifestazione e come “Official Mobility Partner”l a piccola “vettura del popolo”,(questa la traduzione di Volkswagen), aveva sulle portiere il logo della Volkswagen e quello degli Europei 2020



. Chissà se la moda prende piede magari in ogni nazione con la marca di casa…..

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: