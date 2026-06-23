La villa più costosa del mondo

Una proprietà che toglie il fiato. Si trova a Los Angeles ed è in cerca di un acquirente disposto a sborsare 400 milioni di dollari. La lussuosa tenuta californiana progettata da Peter Marino e realizzata da Peter McCoy si estende su una superficie di oltre 70.000 piedi quadrati.

Per essere costruita nella sua interezza ha richiesto ben dieci anni di lavori (conclusi nel 2018) e 350 milioni di dollari. È un progetto molto complesso, la cui vendita è affidata all'agenzia Beverly Hills Estates e gestita dagli agenti Jack Harris e Michael Fahimian.

C'è una tenuta principale di otto acri con 39 camere da letto e diverse cucine distribuite tra la residenza principale e la dependance.

La proprietà possiede anche tre piscine, un campo da tennis, una spa, un salone di bellezza completamente attrezzato, una palestra, una sala cinema privata.

La vista panoramica dà direttamente sull’oceano, sulla città e sul canyon: qualcosa di davvero sorprendente. È soprannominata "Il gioiello della corona di Los Angeles" come si legge nella descrizione Instagram dell'agenzia.







