ATTUALITÀ LA Vision & Gigi D'Agostino: "Hollywood" Il singolo che apre le porte all'estate

LA Vision & Gigi D'Agostino: "Hollywood".

Si intitola "Hollywood" il singolo di debutto di un artista molto particolare "LA Vision" che esordisce insieme ad un leader della musica dance italiana: il Dj Gigi D'Agostino! Il video e il testo della canzone omaggiano Los Angeles simbolo e luogo con cui si identifica il mondo dello spettacolo.

Un artista enigmatico LA Vision, ma a quanto pare molto appassionato, almeno questo è quello che traspare dalle sue dichiarazioni: “Ho trascorso tutta la mia vita a imparare tutto ciò che potevo per creare la mia musica: suonando, scrivendo, arrangiando, producendo e persino cantando (come in Hollywood). Ho ascoltato tutti i suoni che sono riuscito a trovare e, come una spugna, ho assorbito tutto. Con tutto ciò che ho imparato, ho avuto successo dietro le quinte, ma non sono riuscito a controllare ogni aspetto; Non ho potuto seguire la mia visione. Ora posso.”

Ascolta qui, LA Vision & Gigi D'Agostino, "Hollywood"





I più letti della settimana: