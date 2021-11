VIAGGI, VACANZE La visione mozzafiato "dell'ascensore dei cento draghi" Un punto di osservazione privilegiato in un territorio fantastico

La visione mozzafiato "dell'ascensore dei cento draghi".

Una visione mozzafiato unica nel suo genere ? Bisogna salire a bordo di un aereo e raggiungere la Cina.





[Banner_Google_ADS]





E sufficiente raggiungere il Parco forestale nazionale di Zhangjiajie, nella provincia di Hunan, zona famosa per gli spettacolari pilastri di arenaria che si ergono anche oltre 900 metri dal suolo della foresta, è li che trovate “l’ascensore dei cento draghi”, il Bailong Elevator. I suoi 326 metri di altezza hanno fatto entrare la struttura nel “Guinness World Record. Un'esperienza eccezionale che porta il visitatore a 150 metri all'interno della parete rocciosa e poi all'esterno con una vista unica sui pilastri di arenaria, montagne e foreste. La struttura è stata inaugurata nel 2002 scatenando per l'impatto ambientale numerose polemiche perchè costruito in un sito patrimonio dell'UNECO e parco nazionale protetto. L'ascensore dei draghi è composta da tre cabine che portano 50 persone l'una.



I più letti della settimana: