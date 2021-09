La vita a piedi nudi

Riconnettersi con la natura, è questa una delle nuove tendenze di questa epoca, un'esperienza straordinaria ed unica che ha effetti benefici anche sullo stato fisico e mentale.









“L'escursionismo a piedi nudi” o barefoot Hiking, in cui si da un valore importante a questo rapporto benefico e profondo. Questa piacevole esperienza si può provare a San Martino di Castrozza in trentino, dove esiste un progetto:”Barefoot Trail – Sentieri da percorrere a piedi nudi, in questa area speciale sono stati individuati tre differenti percorsi da poter fare scalzi sperimentando anche per i neofiti di questa pratica che magari solo per curiosità voglio provare un contatto “speciale” con la natura. L'ideale come consigliano sul sito ufficiale un inizio graduale in un'area che sia anche “curata”. Tra i benefici del Barefoot hiking, permette di sfruttare l’intero arco plantare, mentre le scarpe tendono a spostare tutto il peso sul tallone, inoltre camminare scalzi ti aiuta a riattivare la circolazione e ti permette di esercitare i muscoli del piede.