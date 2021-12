MUSICA La vita di "Mariah Carey" diventa una serie tv Sarà tratta dal fortunato libro di memorie della diva

La vita di "Mariah Carey" diventa una serie tv.

E' ufficiale, la vita di Mariah Carey diventerà una serie televisiva. Il progetto, che sarà diretto da Lee Daniels, prende spunto dall'autobiografia della cantante, "The Meaning of Mariah Carey" uscita nel 2020 negli Stati Uniti e subito diventato un best seller. La vita di Mariah è stata ed è ricca di musica, ma non sono mancati i colpi di scena e le vicende avventurose.

Di cose da raccontare ce ne sono davvero tante, diventata famosa in giovane età, la sua emancipazione artistica e personale, quest'ultima passando attraverso il suo primo matrimonio. L'unione con il produttore americano e sommo dirigente della Sony Music Tommy Mottola, dal quale sono emersi particolari sconvolgenti che la Carey, ha raccontato nel suo libro. Dal farla spiare, arrivando perfino a minacciarla con un coltello.

A dare la notizia della serie tv è stata la stessa Mariah, in una intervista dove ha detto: "Sto lavorando con il mio amico Lee Daniels, pensiamo a un adattamento dal mio libro di memorie... Appena Lee lo saprà, forse mi ucciderà, ma dovrebbe trattarsi di una serie in 8 episodi". L'artista ha aggiunto anche altre rivelazioni: "con Lee Daniels stiamo girando un film. Non posso dire di più, ma ne abbiamo discusso proprio oggi... non abbiamo parlato nello specifico di 'Alone In Love', ma le daremo molta enfasi, perché la suonavo sul pianoforte della mia mamma...". A noi non resta che aspettare di gustarci il prodotto, ma c'è da sapere che il film non è l'unico progetto di Mariah che al momento sta lavorando al nuovo album.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: