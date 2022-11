La vita di Whitney Houston al cinema

In arrivo al cinema il film che racconta la vita di questa grande voce scomparsa prematuramente. Ci racconterà la sua storia dal suo esordio come corista in New Jersey fino a quando è diventata la cantante più iconica di tutti i tempi. Impressionante la somiglianza tra Naomi Ackie e Whitney Houston e, non a caso, la vincitrice del BAFTA Award è stata scelta per interpretare la grande cantante nel film "Whitney: una voce diventata leggenda", scritto dal candidato all'Oscar Anthony McCarten (già autore del film su Freddie Mercury "Bohemian Rhapsody"), prodotto dal discografico Clive Davis e diretto da Kasi Lemmons.

In rete è stato rilasciato il secondo trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=WcBKfSOKYdc