La vita è più breve per il partner che non russa

La sentenza della ricerca è di quelle che non lascia spazio a repliche.Lo dicono i ricercatori della "Queen’s University di Kingston, in Canada". Le aspettative di vita di chi riposa accanto a un partner che russa forte, sono decisamente più basse e inoltre ha serie ripercussioni sulla salute. Il team di ricercatori è arrivato a questa conclusione dopo aver preso in esame centinaia di volontari che normalmente dormono a fianco di partner che russano, studiando per mesi la reazione sotto diversi punti di vista. I risultati ottenuti hanno così evidenziato che l’esposizione al rumore notturno che viene equiparato, in tutto e per tutto, all’inquinamento acustico, porta ad effetti negativi sulla salute sia fisica che mentale. E questi sono dati conclamati. Tra i più frequenti: problemi di udito, in particolare si è evidenziato un forte deterioramento dell’orecchio che si trova più vicino alla fonte del rumore, ovvero il partner .Poi una maggiore predisposizione allo sviluppo di malattie cardiache, e infine aumenta il rischio di ictus negli anziani, in quanto genera forte stress che sfocia in stati di ansia.

Due le soluzioni: consultare un medico per far adottare un rimedio al partner contro il russare, oppure, se si può.... Cambiare stanza!

Cambiare partner la terremmo prorpio come "estrema razio".