"La vita splendida" il nuovo singolo di Tiziano Ferro

E' uscito solo da poche ore il nuovo singolo di Tiziano Ferro chiamato "La vita splendida". Il brano anticipa la pubblicazione del disco di inediti Il mondo è nostro, in programma venerdì 11 novembre 2022, esattamente a tre anni da Accetto miracoli. "La vita splendida" è una ballad intensa scritta in collaborazione con altri due colleghi, autori insieme a lui del pezzo: Brunori SAS e Dimartino.









Seguiamo le dichiarazioni di entrambi tramite i loro rispettivi social:

BRUNORI: L’idea di collaborare con Tiziano mi è venuta fuori mentre guardavo in tv il suo documentario: “Ferro”. Mi aveva particolarmente colpito il suo coraggio nel mettersi a nudo, nel condividere la propria fragilità in modo spontaneo, senza filtri, veicolando al contempo l’importanza di rialzarsi dopo le inevitabili cadute della vita. Con Nino @dimartinoofficial avevamo già buttato giù una prima bozza de “La vita splendida” e più andavo avanti nella visione del documentario, più mi sembrava perfetta per la voce e il racconto di Tiziano. Così, senza pensarci troppo, ho preso il telefono e gli ho scritto un messaggio. Da lì in poi è stato un susseguirsi di videochiamate, email, provini, rimaneggiamenti, fino ad arrivare alla versione definitiva del pezzo di cui andiamo anzichenò fieri. Felice che Tiziano lo abbia scelto come brano apripista per il suo nuovo album. Gli auguro il meglio, di cuore. Buona vita splendida a lui e, perché no, anche a tutti noi!

TIZIANO FERRO: “C’è quest’amica che non s’è sposata, non ha figli, si preoccupa delle prime rughe, e sente che il mondo la guarda, tutti le vogliono trovare un fidanzato o una fidanzata… È una sorta di autoanalisi, io le dico non vergognarti di ballare, di metterti il vestito che ti piace. Mi sembra la versione dei 40 anni di Alla mia età, un’altra canzone che parlava dei terremoti generazionali in cui tutto crolla, lì era dai 20 ai 30, qua dai 30 ai 40. Sono momenti di dolore, di fragilità, da usare però in maniera costruttiva, come spunto di riflessione per un miglioramento. Io non ho mai detto: va di merda, fine. Mi piace usare il dolore come provocazione per il cambiamento, non solo per le lacrime”

Tiziano Ferro - La Vita Splendida

Per quanto riguarda il nuovo tour di Tiziano Ferro, sono già state rese note le date live del TZN 2023, organizzato da Live Nation. I biglietti dell’edizione 2020-2021 saranno validi per l’edizione 2023.