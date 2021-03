VIDEOGAME La voce del "Gladiatore" prestata ai videogame Luca Ward celebre doppiatore racconta di aver doppiato anche eroi digitali

La voce del "Gladiatore" prestata ai videogame.

Il celebre attore-doppiatore che a fine Marzo sarà anche in libreria con la sua autobiografia, " ‘Il talento di essere nessuno' per Sperling & Kupfer", si confidato in una lunga intervista rilasciata al magazine GQ VOICE dove ha raccontato della sua vita, della sua carriera gli episodi più curiosi che gli sono capitati. Nella sua carriera hanno parlato con la sua voce attori del calibro di "Keanu Reeves, Samuel L Jackson, Russel Crowe e Pierce Brosnan" e questi sono solo alcuni, ma è anche una delle voci più amate dei videogiochi. Ha poi risposto alle domande dei fan e ha regalato la battuta più famosa di uno dei film cult doppiati da lui, il Gladiatore. Ward si è soffermato sulla sua carriera di doppiatore dei protagonisti dei videogame, nella sua carriera è arrivato a dare la voce a ben 11 giochi per consolle che sono:

Tom Clancy's Splinter Cell

Tom Clancy's Splinter Cell: Pandora Tomorrow

Tom Clancy's Splinter Cell: Chaos Theory

Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist,

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Poi ha prestato la sua voce al capo del cartel boliviano El Sueño in Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, al soldato speciale Jorge-052 in Halo: Reach, a Neo in The Matrix: Path of Neo. Recentemente Luca Ward è stato uno dei protagonisti della versione italiana del super titolo CD Projekt RED Cyberpunk 2077. La sua voce ha dato vita al personaggio di Johnny Silverhand, il rocker ultraribelle che nel videogioco è interpretato da Keanu Reeves.





[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: