La Walther PKK di James Bond va all'asta

E pensare che Ian Fleming aveva armato il suo eroe con una Beretta, a fargli cambiare idea si racconta sia stato un fan di Bond, appassionato di armi, che gli suggerì di cambiarla con una Walther PKK calibro 32AC (7,65mm).Sicuramente più in linea con il personaggio, infatti la PKK è pistola compatta di piccole dimensioni, quindi idonea al porto occulto di un agente segreto come James Bond. Di fabbricazione tedesca prodotta dalla Carl Walther nel 1931 come variante della Walther PP, fu introdotta nel 1929, si distingueva dalla sua predecessora per le dimensioni e il peso decisamente più ridotti. Fu largamente usata nella Germania nazista da polizia ed esercito, ma rimase a lungo in servizio, fino al 1972, come arma d'ordinanza delle forze di pubblica sicurezza e in dotazione alle polizie di diversi Paesi europei. Si continuò a produrla ancora nel dopoguerra, ma solo sotto licenza. Lo scorso 21 ottobre è scomparso il suo proprietario iconico, Sir Sean Connery, e la casa d'aste Julien's Auction ha incluso una Walther PPK nel catalogo della Icons & Idols: Hollywood che si terrè a Beverly Hills, l'asta che la casa, tradizionalmente dedica, ai cimeli che arrivano direttamente dal cinema e delle star tv.

















Quest'anno include 600 oggetti ma il richiamo a uno dei personaggi più iconici del cinema e della cultura pop come James Bond non poteva certo risultare tra gli assenti e deludere i fans. La base d'asta della pistola che, è una delle due utilizzate nel debutto cinematografico del personaggio di Fleming, "Dr.No (Licenza di uccidere) del 1962 diretto da Terence Young" e che è stata fisicamente tra le mani di Connery partirà da una base d'asta tra i 150.000 e i 200.000 Dollari. Per la cronaca l'ultimo 007 quello con il volto di Daniel Craig usa la Walther P99 appare in versione futuristica in quanto è in grado di riconoscere, grazie a sofisticatissimi sensori, la mano del suo proprietario e quindi solo lui può usarla.