CURIOSITÀ La Zecca di Stato italiana celebra la Pizza Si è voluto onorare uno dei simboli della cultura enogastronomica partenopea e italiana

La Zecca di Stato italiana celebra la Pizza.

Che la pizza fosse un vanto della cucina italiana si è sempre saputo, che fosse uno dei simboli che fa pansare all'italia in tutto il mondo anche questo è noto, ma nessuno prima aveva pensato di onorare questa specialità tutta partenopea in maniera così importante. Allora a questa mancanza ci ha pensato la Zecca di Stato Italiana, onorando la specialità sinonimo della cultura enogastronomica che ricorda anche la bandiera nei suoi colori. Infatti in molti ricorderanno che La prima menzione scritta della "pizza marinara" risale al 1734, mentre quella della "pizza Margherita" agli anni 1796-1810. Nel giugno 1889, per onorare la "Regina d'Italia Margherita di Savoia", il cuoco "Raffaele Esposito" preparò la "Pizza Margherita", una pizza condita con pomodori, mozzarella e basilico, per rappresentare proprio i colori della bandiera italiana.









A 131 anni da quel Giugno la Zecca di Stato italiana ha deciso di commemorarla con una moneta in fior di conio, del valore di 5€ che raffigura proprio la "Margherita". La pizza è addirittura rappresentata a colori sul metallo, coniata in soltanto 8mila pezzi, entra a far parte della serie "Cultura Enogastronomica Italiana-Pizza e Mozzarella" della collezione Numismatica 2020. Come sottolineato dal presidente della "Fondazione UniVerde" e promotore di "pizzaUnesco", Alfonso Pecoraro Scanio è voler celebrare non solo la pizza in se, ma anche la tradizione artigianale ed enogastronomica partenopea-italiana. sulla moneta infatti compaionouno accanto all'altro la pizza e Pulcinella che sono due simboli della città di Napoli, non ce voglia il "mandolino".













Dopo il risultato ottenuto di far entrare il mestiere di Pizzaiuolo Napoletano nella lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell'Umanità, ha proseguito Pecoraro Scanio, la moneta celebrativa è per noi anche un omaggio alla campagna mondiale "pizzaUnesco" che con oltre 2milioni di firme dapiù paesi di tutto il mondo ha sostenuto questa candidatura.

Allora evviva la Pizza.....

