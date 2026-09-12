CURIOSITÀ Lady Gaga è diventata mamma La cantante e il fidanzato Michael Polansky hanno accolto il loro primo figlio

Lady Gaga è diventata mamma.

Lady Gaga è diventata mamma. La cantante e il fidanzato Michael Polansky hanno accolto il loro primo figlio insieme.

A confermare la nascita sono alcuni media americani, tra cui Page Six, che ha anche pubblicato le prime immagini della famiglia fotografata durante una passeggiata nel Nord della California. Gaga, 40 anni, e Polansky, 42, hanno mantenuto un profilo molto basso negli ultimi mesi, tanto da alimentare online alcune speculazioni sul loro rapporto.

La cantante non era stata vista pubblicamente dall’agosto scorso, quando si era fermata per scattare un selfie con un fan nel Nord della California. Prima ancora, a maggio, era stata fotografata al The Grove di Los Angeles in occasione di un evento.

Nelle immagini pubblicate da Page Six, Gaga appare in un look casual da neomamma: cardigan grigio oversize, pantaloni, sneakers nere e occhiali da sole.

Il neonato è avvolto in una fascia legata intorno al corpo della cantante. Accanto a lei c’è Polansky in felpa beige e cappellino da baseball. Non sono stati resi noti il nome, il sesso o la data di nascita del bambino. Gaga, il cui vero nome è Stefani Joanne Angelina Germanotta, e Polansky stanno insieme dal 2019.

Il loro fidanzamento è stato confermato pubblicamente nel 2024, quando la cantante è stata vista con un anello di diamanti durante le Olimpiadi di Parigi e ha definito Polansky il suo 'fiancé'. Page Six indica il fidanzamento come avvenuto nell’aprile 2024, mentre altre ricostruzioni lo collocano a marzo.

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