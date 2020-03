Lady Gaga rimanda l'uscita di ‘Chromatica’

Era prevista per il 10 aprile l'uscita del nuovo album di Lady Gaga "Chromatica", appuntamento che è stato rinviato a causa del coronavirus. Lo ha annunciato sul suo profilo Instagram: «Ho deciso di rimandare l’uscita . Non è stata una scelta facile. La nuova data verrà comunicata presto». Poi ha aggiunto: «Stiamo vivendo tempi difficili, e nonostante credo sia importante cercare di trasmettere gioia, non mi sentivo di pubblicare un disco in un periodo come questo. Concentriamoci sul trovare soluzioni, tutta l’attenzione dev’essere sull’aiutare le persone più deboli».









Nell'attesa ascoltiamoci qui il primo singolo "Stupid Love"