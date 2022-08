Lady Gaga torna sul grande schermo

Lettura 1'

Che fosse attratta anche dal cinema non è certo un segreto per nessuno. La conferma è arrivata: Lady Gaga reciterà nel nuovo "Joker" e sul grande schermo interpreterà il ruolo di Harley Quinn. Il sequel del film con Joaquin Phoenix si intitola "Joker: Folie à Deux", dove i "due" del titolo sono, appunto, il personaggio interpretato da Joaquin Phoenix e quello interpretato dalla popstar.

La 36enne cantautrice statunitense ha scelto Instagram per confermare con una clip, nel giorno in cui la Warner Bros ha annunciato che il sequel del film con Joaquin Phoenix arriverà al cinema il 4 ottobre 2024 (tra più di due anni), che accanto all'attore Premio Oscar ci sarà anche lei. Per Lady Gaga si tratterà della terza prova da attrice protagonista dopo "A star is born" di Bradley Cooper e "House of Gucci" di Ridley Scott (nel quale ha interpretato il personaggio di Patrizia Reggiani).