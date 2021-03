Lampedusa e Linosa diventano isole Covid free

Prendendo spunto dalle isole greche anche in Italia si è deciso di porsi come obiettivo quello di rendere Covid free le isole siciliane di Linosa e Lampedusa. Saranno le prime, a quanto pare, a rendersi luogo di vacanza con "garanzia" anti-contagio.

Si tratta di una soluzione pensata per rilanciare il turismo che sappiamo essere uno dei settori più in crisi a causa della pandemia, un modo per consentire a tutti i turisti una vacanza senza rischi.

L'iniziativa è partita dal sindaco di Favignana ed il primo passo è quello di vaccinare in massa tutti gli isolani cercando in primis di proteggerli e di dare nuovo slancio all'economia locale. Poi per la prossima estate, nel rispetto delle misure anti Covid, verrà studiato un iter anche per chi vorrà soggiornare sulle isole.

Normalmente i residenti di entrambe le isole sono circa 6500, ma durante il periodo estivo aumenta in maniera importante, arriva addirittura a quintuplicarsi. Qualora il piano vada a buon fine dunque si avrà la possibilità di trascorrere le proprie vacanze in luoghi meravigliosi e liberi da preoccupazioni.

Ferie Covid free, un desiderio di molti, una speranza per tutti!