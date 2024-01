CURIOSITÀ Lasciate cantare il canarino Pubblicato il trailer del biopic dedicato alla cantante Cindi Lauper

Lasciate cantare il canarino.

Periodo prolofico per i biopic musicali è stato infatti pubblicato il primo trailer del film "Let the Canary Sing", la pellicola di Alison Ellwood che racconta la vita e la carriera di Cyndi Lauper peraltro disponibile anche in rete della durata di oltre un'ora e mezza.

Il titolo “Let the Canary Sing”, lasciate cantare il canarino, frase che si riferisce a un processo che la vide coinvolta nel 1980.

Allora Cyndi era la cantante di una band chiamata Blue Angel che aveva citato in giudizio per 80mila dollari il manager Steve Massarsky.

Un processo durante il quale pare che il giudice disse la frase “Let the canary sing”, appunto rivolgendosi all’allora giovanissima Cyndi.

Nel film, tante le interviste alla protagonista, filmati d’archivio e testimonianze di personaggi celebri come Boy George, Billy Porter e Patti LaBelle.



