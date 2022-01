Laura Pausini e Madame: la "Scatola" che contiene la verità del nostro cuore

"Scatola" è l'inedito e colonna sonora che accompagnerà il film Amazon Original "Laura Pausini - Piacere di Conoscerti" in uscita su Prime Video. Qual è la verità che custodisce il nostro cuore? E' questa la domanda a cui Laura Pausini ha cercato di rispondere andando a ritrovare dentro se stessa ricordi legati all'adolescenza.

"Ho avuto come tutti noi due anni in cui tutto si è rallentato e ho avuto più tempo da dedicare a me, a ripercorrere tanti momenti di una vita così meravigliosamente normale che mi hanno commossa. Mi sono rivista adolescente, ho ripensato ai sogni che avevo e a quella che sono oggi, cercando un punto di incontro. Finché a mezzanotte e 41 minuti del 10 Marzo 2021 è arrivata una canzone, scritta da Madame e dedicata ad un’amicizia adolescenziale, ispirata da un mio post in cui parlavo delle mie compagne di scuola."









Un dialogo tra Laura ragazzina e quella di oggi, un' adolescente che la cantante non ha dimenticato pur essendo diventata altro, perchè ognuno di noi non è uguale nemmeno a stesso del giorno precedente.

Dunque la "Scatola" diventa metafora e custode dei nostri sentimenti più puri, dei ricordi e dei pensieri legati alla parte più profonda di noi.

Testo di Laura Pausini e Madame.

Musica di Madame, Laura Pausini, Shablo e Luca Faraone.

Laura Pausini - Scatola