MUSICA Laura Pausini nominata agli Oscar Ancora fresca l'emozione del primo Golden Globe la pop star ora è in corsa con «Io sì» anche per l'Academy Award

Laura Pausini nominata agli Oscar.

Ancora non si sono spente le emozioni forti provate per Laura Pausini vincitrice del Golden Globe con la canzone "Io si / Seen", original song del film "The Life Ahead/La vita davanti a sé" che vede Sophia Loren come protagonista. Ora la stessa canzone la porta alla notte degli Oscar 2021. Il primo pensiero di Laura è un ringraziamento a «Sophia, Edoardo Ponti, Diane, Niccoló, Bonnie e tutto il team di La vita davanti a sé», perché l'incontro con il progetto le ha aperto una nuova opportunità artistico-creativa, quella di scoprire «un nuovo modo di scrivere e di essere diretta nell’interpretazione del canto che normalmente faccio per mia scelta in completa solitudine». La Pausini dal canto suo non ha mancato di ricordare che già di per se, la sola nomination è di fatto una vittoria, pur sentendo sulle spalle l'importanza in termini di responsabilità.





«Questa nuova nomination, stavolta è più travolgente che mai a livello emotivo, perché è molto importante anche per il nostro paese e per la cultura italiana». Sono queste le parole usate dalla cantante che non nasconde l'orgoglio di poter portare la cultura italica nel mondo. Aggiungendo poi «La canzone e il film sono dedicati alle persone che si sentono perse, abbandonate, senza protezione. Stato d’animo che conosco e che oggi più che mai vive in molte persone a causa della pandemia. Ma la speranza è l’insegnamento che questa canzone e questo film si sono proposti di dare come tema principale. Anche per questo, in maniera particolare, ringrazio l’Academy».

Avanti tutta allora Laura









