NEW PLAY Laura Pausini riparte da "Zero" Il singolo, tratto da "Anime Parallele", racconta la consapevolezza di una donna che ha vogli di amare e di emozionarsi ancora

Laura Pausini riparte da "Zero".

“Zero è un brano che mi ha dato una carica che non sentivo da tempo. Penso che la paura non debba fermare la voglia di provare emozioni diverse da zero e dopo trent’anni ho ancora bisogno di sentire il brivido.”

Così, Laura Pausini, a poche settimane dall'uscita di “Durare”, presenta il suo nuovo singolo, anche questo ovviamente tratto dall'album “Anime parallele”, pubblicato lo scorso 27 Ottobre.

In questa seconda fase della sua carriera e della sua vita, il pezzo si pone come il racconto liberatorio di una donna consapevole delle proprie esigenze, che sceglie di volersi bene e non accontentarsi più.

Scritto da Federica Abbate, Francesco Catitti, Alessandro La Cava e Cheope, “Zero” farà parte della lista di brani che Laura Pausini proporrà nel suo World Tour 2023/2024, tour che partirà a Dicembre in Italia e la porterà poi, come per lei ormai è convenzione, a calcare i palchi delle arene più prestigiose d’Europa, America Latina e Stati Uniti.













