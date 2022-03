“Laurea ad honorem” un inno a chi ritrova la forza dopo le difficoltà

“LAUREA AD HONOREM” feat. Calcutta, è il singolo estratto dall’ultimo album da record di MARRACASH, “Noi, Loro, Gli Altri”, certificato doppio disco di platino. Un album che sta continuando a raccogliere importanti riconoscimenti, confermando Marracash come uno degli artisti più influenti dell’intera scena musicale italiana.

La canzone è nata dopo una serie di messaggi tra Marracash e Calcutta, a seguito di un loro incontro a Bologna. “Laurea ad honorem” è uno splendido messaggio rivolto a quanti ce l’hanno fatta, nonostante abbiano subito traumi pesanti nella vita.

"A tutti i ragazzi disastrati, Venuti su dritti, Che vivono in case cadenti, Tra le rovine delle loro famiglie, Una laurea ad honorem, A te che sei la più forte".





Marracash, Calcutta - LAUREA AD HONOREM (Visual)

Intanto Marracash si prepara a ritornare sul palco con Persone Tour 2022, più volte rimodulato per motivi legati all’emergenza Covid. Tra le tappe più importanti del tour, la più attesa è quella all’Arena Di Verona del 25 settembre 2022. Il Persone Tour 2022 partirà il 12 luglio da Nichelino (TO) per poi concludersi il 16 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze.

“Mi chiedo come sai galleggiare tu sopra il dolore, riuscire ad amare ancora. Non ti sei fatta portare via il cuore”. Marracash