CURIOSITÀ Laurea su quattro ruote Singolare disavventura di una giovane di Caselle in Provincia di Torino rimasta bloccata da un maxi tamponamento in autostrada

Laurea su quattro ruote.

Singolare disavventura di una giovane di Caselle in provincia di Torino.





La ragazza si stava recando a Genova con i genitori ed il fidanzato, dove qualche mattina fa doveva discutere la sua tesi di laurea all’ Università. Insieme ai familiari aveva pianificato di partire con largo anticipo (come riportato dalla Stampa) per evitare possibili eventuali ritardi. Ma questa strategia non le ha impedito di finire in mezzo ad una coda sulla A26 provocata da un maxi tamponamento tra quattro autoarticolati e una quarantina di macchine. Dopo un comprensibile momento di smarrimento non si è persa d’animo. Ha chiamato il suo relatore di laurea spiegando che cosa fosse accaduto e che non sarebbe mai arrivata in tempo. In breve tempo dall’ Università della città della lanterna si sono attivati. Hanno permesso alla ragazza di discutere la sua tesi direttamente dalla macchina attraverso un’applicazione che le hanno fatto scaricare. La destinazione è stata comunque poi raggiunta qualche ora dopo per fare almeno le foto di rito e festeggiare degnamente l’evento.



