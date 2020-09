CURIOSITÀ Lavorare 8 ore al giorno fa malre ne bastano 3 Lavorare troppe ore al giorno per 5 volte a settimana, non fa bene

Lavorare 8 ore al giorno fa malre ne bastano 3.

E'uno studio condotto dal "Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research" in Australia a sostenere che lavorare 8 ore al giorno, per 5 giorni a settimana, per circa 25 giorni al mese non sarebbe il massimo per la salute dell'uomo. Stando ai risultati di questa ricerca, per altro molto interessante, l'ideale per la concentrazione e quindi la produttività il massimo delle ore dovrebbe scendere da 40 a 25 settimanali.

Infatti, sempre stando ai ricercatori australiani, oltre quel numero di ore calerebbe la concentrazione di conseguenza l'attenzione per arrivare a stancarsi più velocemente finendo per essere sopraffatti dallo stress. Oltre le 25 ore si è vittime più facili delle distrazioni e quindi più inclini all'errore, si tende a guardare più spesso i social, ad interagire con i colleghi, e si avverte la necessità di fare frequenti pause. Se andiamo ad incrociare questi dati con quelli di una ricerca londinese, emerge che al giorno siamo produttivi e attivi per 2 ore e 53 minuti al giorno a fronte delle 8 richieste. Tornando dalle nostre parti sempre secondo un indagine, siamo al 18esimo posto nella lista delle ore lavorate in un anno, mentre messicani, coreani e i greci al contrario sono nella parte bassa della classifica e faticano di più.

























