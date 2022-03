Lavorare all'aria aperta

Da tempo i ricercatori di numerose università sparse per il mondo ci ripetono costantemente che il lavoro all'aria aperta fa bene alla salute del corpo della mente. Se siete insofferenti alla vita tra le quattro mura del vostro ufficio ecco una dritta interessante che però richiede un eventuale spostamento in Canada.

Il Parco ”Sépaq National Parks & Nature Reserves”, in Quebec è alla ricerca di figure professionali che sicuramente sono piuttosto inusuali, almeno dalle nostre parti. Una su tutte: il manager delle infrastrutture di un parco nazionale per circa 80 mila euro annui. Che cosa fa un manager di un parco nazionale ? Il manager del parco pianifica, supervisiona le operazioni quotidiane del parco, principalmente di manutenzione delle infrastrutture e della vivibilità del parco.







Se vi stimola anche qualcosa di meno impegnativo potreste fare domanda per il posto di uomo della manutenzione dei sentieri; sono coloro che si occupano di tenere puliti i percorsi da erbacce, rami e impedimenti, per assicurare a tutti i visitatori delle tranquille passeggiate. Segnaliamo anche il ruolo di ranger vi dovete occupare di far rispettare le regole, in maniera amichevole ed essere amanti della natura. Esistono posizioni aperte come personale per la pulizia e il presidio, per evitare che le persone accendano fuochi a rischio incendio o violino le regole per il rispetto ambientale e dell’ecosistema parco. Tutte queste figure professionali prevedono una retribuzione che parte dai 20 dollari l’ora a salire.